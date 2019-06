CDA: wel samenwerken met PVV, maar nooit meer in een kabinet

Vicepremier De Jonge zegt dat het CDA landelijk nooit meer met de PVV gaat regeren. "Dit misverstand moet de wereld uit", schrijft hij op Twitter. Een samenwerking zoals in kabinet-Rutte I, met gedoogsteun van de PVV, is wat hem betreft "niet voor herhaling vatbaar". Ook CDA-fractieleider Heerma vindt dat het bij die ene poging moet blijven.

Binnen het CDA is beroering ontstaan over de samenwerking tussen CDA en PVV in het college van Gedeputeerde Staten in Limburg. Tweede Kamerlid Amhaouch schreef deze week in een ingezonden stuk in De Limburger dat hij "diep ongelukkig" is met de keuze om weer met de PVV in zee te gaan. "Dit raakt mij persoonlijk. Maar ook mijn gezin, mijn vrienden en alle CDA'ers met een moslimachtergrond."

Amhaouch vindt dat zijn partij de taak heeft om de vrijheid van godsdienst te bewaken. "Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in het gouvernement in Maastricht. Die opdracht moet vele malen zwaarder wegen dan die eeuwige verantwoordelijkheid om te besturen." Hij krijgt bijval van onder anderen CDA-Kamerlid Van Dam

Ook partijgenoot Dave Ensberg-Kleijkers, die eerder op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer stond, is het van harte eens met Amhaouch. Hij noemde de samenwerking begin deze maand al "een nachtmerrie" en wil "een stevig debat" in de partij.