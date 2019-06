Gezondheidsinspectie roept twee types AED's terug

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept twee types AED's terug. De apparaten van de merken Telefunken en HeartReset hebben geen geldig CE-certificaat. Dat betekent dat de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd en mogelijk onvoldoende zijn.

Het gebruik van deze AED's brengt risico's met zich mee als ze worden gebruikt om mensen met een hartstilstand te reanimeren. "Hoe groot dat risico is, valt niet te duiden", schrijft de inspectie.

In totaal zijn er zo'n 99 apparaten van de twee types in Nederland verkocht. Dat is gebeurd aan distributeurs, waardoor het niet met zekerheid is te zeggen dat deze AED's allemaal in Nederland hangen. De inspectie heeft vergelijkbare diensten in het buitenland gewaarschuwd. In de rest van Europa zijn er waarschijnlijk zo'n 3500 verkocht.

Certificaat

Het gaat om Telefunken- en HeartReset-AED's die zijn gemaakt vanaf 18 juli 2016. Dat jaar werd het certificaat voor beide types door de inspectie opgeschort. In 2017 werd het definitief ingetrokken. Toch werden de modellen daarna nog verkocht, blijkt nu. Daarom geeft de inspectie een waarschuwing uit.

Op dit moment zijn er geen incidenten bekend met niet goed functionerende AED's van de betrokken modellen.

Serienummer

De apparaten hangen verspreid door heel Nederland op bijvoorbeeld sportclubs, bedrijven en zorginstellingen. De defibrillators worden gebruikt om bij mensen met een hartaanval een elektrische schok naar het hart te sturen om het ritme weer op gang te brengen.

De inspectie roept op om het serienummer te controleren. De eerste twee cijfers staan voor het productiejaar, het derde en vierde cijfer staan voor de productieweek. AED's van Telefunken en HeartReset die geproduceerd zijn vanaf 2016, week 29 (productienummer 1629) moeten zo spoedig mogelijk worden vervangen.