VVD: pakketjes uit China zijn te goedkoop

De VVD vindt dat pakketjes uit China veel te goedkoop naar Nederland worden verstuurd. Volgens VVD-Kamerlid Weverling zijn in sommige gevallen alleen de verzendkosten al hoger dan de prijs die de consument betaalt.

Weverling denkt dat PostNL met de Chinezen afspraken heeft gemaakt over lage tarieven, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Het AD schreef er vanochtend als eerste over. Weverling vindt het oneerlijke concurrentie als de verzendkosten voor de consument laag worden gehouden, terwijl de postvervoerder wel meer vergoed krijgt. "Dat die spullen zo goedkoop zijn, gaat ten koste van Nederlandse ondernemers. Staatssecretaris Keijzer moet voor hen gaan staan", zei hij. Hij wil dat de gemaakte afspraken openbaar worden.

Volgens de VVD profiteert China nog steeds van de status van ontwikkelingsland bij de Wereldhandelsorganisatie, terwijl het een economische grootmacht is.

Keijzer: niet openbaar

Eerder antwoordde Keijzer op Kamervragen over de extreem lage verzendkosten dat de contracten tussen postvervoerders en verzenders en tussen postvervoerders niet openbaar zijn. "Het kan zijn dat een webshop een bepaalde verkoopstrategie hanteert waarbij de verzendkosten voor de consument laag worden gehouden, maar de postvervoerder wel meer vergoed krijgt."

Keijzer voegde er toen aan toe dat geen appels met peren moeten worden vergeleken en dat allerlei factoren een rol spelen bij de hoogte van het tarief. "In geval van het goedkoopste tarief wordt het product meestal per boot verzonden en kan de levering tot 90 dagen duren", schreef ze.