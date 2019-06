Australische student vermist in Noord-Korea

De regering van Australiƫ wil opheldering van Noord-Korea over het lot van een Australische student. De 29-jarige Alek Sigley heeft sinds dinsdagochtend geen contact meer met zijn familie en vrienden gehad. Dat is voor zijn doen ongewoon lang en ze zijn daarom bang dat hij is opgepakt.

De Australische regering spreekt van een "uiterst ernstige" zaak en probeert er langs diplomatieke weg achter te komen wat er met hem is gebeurd. Noord-Koreaanse media zeggen niets over de aanhouding van een buitenlander.

Vloeiend Koreaans

Sigley studeert Noord-Koreaanse literatuur aan de Kim Il-sung-universiteit in Pyongyang. Daarnaast runt hij zijn eigen reisbureau dat reizen voor buitenlandse studenten naar Noord-Korea organiseert. Hij spreekt vloeiend Koreaans en Chinees en kan zich ook in het Japans verstaanbaar maken. Vorig jaar trouwde hij in Pyongyang met een Japanse vrouw. Zij woont voor zover bekend niet in Noord-Korea.

Twee jaar geleden zei hij in een interview met de Australische publieke omroep dat hij de negatieve vooroordelen over Noord-Korea wil wegnemen. "Als ik deze tours onveilig zou vinden, zouden we ermee stoppen", zei hij.

In maart zei hij in een Australische krant dat hij zich vrij en zonder begeleiding door de stad kan bewegen. "Het contact met de Noord-Koreanen is soms beperkt, maar ik kan bijna overal winkelen en eten."