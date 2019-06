Documentairemaker: 'Ik had gehoopt dat Jason Walters zijn ware gezicht liet zien'

"Een moment later word je wakker. Je ligt opeens, ruikt buskruit. Oja, ik ben neergeschoten. Je voelt helemaal niks. Je denkt: wat is er gebeurd? Opeens zie je bloed, in mijn schouder. Maar je voelt niks, want je staat nog stijf van de adrenaline."

Jason Walters beschrijft hoe hij in 2004 bij zijn arrestatie in het Haagse Laakkwartier werd neergeschoten. Er ging een belegering van 10 uur aan vooraf, nadat hij drie agenten had verwond met een granaat. Hij zou er acht jaar de cel voor in gaan.

In de documentaire The good terrorist van Robert Oey vertelt Walters voor het eerst uitgebreid in beeld over hoe hij radicaliseerde, en hoe hij die ideologie weer afzwoer. De regisseur (De Missie, De Leugen) leerde Walters kennen bij het maken van een documentaire over islamitisch geweld, kort na diens vrijlating in 2013.

"Hij was net driekwart jaar vrij. Ik vond hem heel schichtig, hij moest wennen aan de vrijheid", zegt Oey over de kennismaking. "Het was ruim tien jaar na 9/11 en ik wilde een film maken over de motivatie om je met politiek geweld af te zetten tegen Nederland. Jason was bereid om reflectie te tonen, terug te gaan, te vertellen wat er was gebeurd."

Smetvrees voor ongelovigen

Walters vertelt wat hem als tiener met een christelijke opvoeding aansprak in de rechtlijnige islamitische dogma's. Voor ongelovigen ontwikkelde hij "smetvrees", "haat die gepaard ging met enorme minachting, en een enorm superioriteitsgevoel". Hij kreeg een terreurtraining in Pakistan en raakte betrokken bij de Hofstadgroep, waar ook de moordenaar van Theo van Gogh bij hoorde. Anderhalve week na die aanslag viel de politie binnen.

"Ik voelde me heel schuldig. Een sterk gevoel van schuld en schaamte", zegt Walters over het moment dat hij bijkwam in het gevangenishospitaal. "Dat je je had overgegeven was onverdraaglijk. Ik voelde heel sterk het idee dat ik een zonde had begaan, door letterlijk de ongelovige de rug toe te keren en weg te rennen."