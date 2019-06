In een tbs-kliniek in Utrecht heeft brand gewoed. Zeker drie mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer rukte iets voor middernacht uit naar de Van der Hoeven Kliniek op de Oudlaan. De brand was vermoedelijk op de eerste verdieping.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.