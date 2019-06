Zwembaden Grenoble dicht na boerkini-actie moslimvrouwen

Het is deze week bloedheet in Grenoble maar inwoners die verkoeling zoeken kunnen er voorlopig niet terecht in twee zwembaden. Ze zijn gesloten na een rel over het dragen van boerkini's door moslimvrouwen.

In overleg met een burgerrechtenorganisatie waren afgelopen zondag, en vorige maand, islamitische vrouwen in boerkini gaan zwemmen. Het dragen van dit zwemtenue, dat het lichaam volledig bedekt, is in de stad verboden. De vrouwen vinden dat ze daardoor worden gediscrimineerd.

De badmeesters konden naar eigen zeggen hun taken niet meer uitvoeren vanwege commotie over de boerkini's, staat in een verklaring van de stad over het sluiten van de baden. Tot er een oplossing is, blijven ze dicht.

Seculier

In Frankrijk woedt al langer een felle discussie over de boerkini. Tegenstanders vinden dat de kleding niet past bij het seculiere karakter van Frankrijk. Ook gaat hij in tegen het beginsel dat mannen en vrouwen gelijk zijn, betogen ze.

Frankrijk heeft de grootse moslimpopulatie van Europa. Het was in 2011 het eerste Europese land dat boerka's verbood in de publieke ruimte. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens handhaafde het verbod in 2014 ondanks bezwaren dat het in strijd is met religieuze vrijheid.