Groningse seksclub gaat in vlammen op

Bij een seksclub in in het Groningse Waterhuizen heeft gisteravond een felle brand gewoed. Niemand raakte gewond; er waren op het moment dat de brand uitbrak geen activiteiten in partyclub Swingers Dream.

De brandweer gaf rond 01.15 uur het sein brandmeester. Het nablussen gaat vermoedelijk nog uren duren. De voorgevel is ingestort en het pand wordt als verloren beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.