Afval huishoudens neemt niet af, wel meer gescheiden inzameling

Het is een enorme berg: 8,5 miljard kilo afval van huishoudens namen gemeenten vorig jaar bij elkaar in. Per inwoner van Nederland komt dat neer op 494 kilo, grofweg evenveel als de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS.

De hoeveelheid afval van huishoudens is sinds de economische crisis redelijk constant gebleven: jaarlijks dus net onder de 500 kilo per inwoner. Toen het nog slecht ging met de economie zijn we minder gaan consumeren, en daarna is het op dat lagere niveau blijven hangen.

Wel wordt er meer afval gescheiden. Was dat in 2013 nog 51 procent, vorig jaar is dat opgelopen tot 58 procent. Dat komt doordat er steeds meer mogelijkheden zijn gekomen om glas, papier, textiel en verpakkingen apart in te leveren, concludeert het CBS.

Minder papier

Ook scheiden gemeenten zelf nog een deel van het gemengde afval dat bij hen binnenkomt. Die cijfers zijn door het CBS nog niet meegeteld als gescheiden inzameling. De rest van dat gemengde afval wordt verbrand.

Wat wel afneemt is de hoeveelheid ingezameld papier en karton. In acht jaar tijd is die teruggelopen van 64 kilo per inwoner naar 50 kilo. Dat komt doordat er steeds minder papieren kranten, folders en post zijn, en er steeds meer digitaal verstuurd wordt.