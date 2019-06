Oud CDA-leider Brinkman oogst kritiek met uitspraken over abortus

Elco Brinkman, oud-CDA-leider en tot twee weken geleden fractievoorzitter in de Eerste Kamer, ligt onder vuur na uitspraken over abortus. In een interview met het blad van het wetenschappelijk bureau van zijn partij vraagt hij zich af of een vrouw die na een avondje stappen ongewenst zwanger raakt, wel recht heeft op een abortus betaald door de zorgverzekering.

"Natuurlijk mag je een avondje stappen, maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of gemeenschap moet komen?", zegt Brinkman in het interview naar aanleiding van zijn memoires die vorige maand verschenen.

In dat boek noemt hij het abortus-voorbeeld ook al. Volgens de oud-politicus hebben we te veel op het bordje van de overheid gelegd, terwijl mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Fractievoorzitter Jetten van D66 vindt dat Brinkman "waanbeelden" heeft over de redenen waarom vrouwen voor een abortus kiezen: