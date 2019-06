Honderden muizen vallen te pletter bij Fries aquaduct

Gladde tegels

Dat er bij het aquaduct zo veel muizen sterven komt volgens Hofman doordat de tegels aan de binnenkant van glas zijn. Dit zou te glad zijn voor de muizen. "Met name 's nachts klimmen ze en vallen ze neer", vertelt hij. "Ze vallen dan zo'n acht meter naar beneden. Een keer lagen er zelfs 300 muizen op het pad."

De provincie laat nu dagelijks de muizen opruimen en is nog op zoek naar een manier om te voorkomen dat er meer muizen naar beneden vallen. "Dit is nog niet zo eenvoudig", zegt een woordvoerder. "Muizen klimmen overal langs. Mogelijk is een wildrooster een idee, of een soort kunststof plaat."

Volgens de woordvoerder zijn er in het gebied veilige plekken voor de muizen om over te steken. "Maar je kunt er geen bordje met een richting bijzetten. Je kunt ze er niet heen wijzen."