'Onderzoekers Universiteit Maastricht staken geld in eigen zak'

Twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een bedrijf van de universiteit jarenlang gebruikt om zichzelf te verrijken. Dat melden De Limburger, De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico. Volgens de journalisten heeft het bestuur van de universiteit de fraude jarenlang toegedekt.

De onderzoekers zouden waardevolle patenten van de universiteit aan zichzelf hebben gegeven zonder ervoor te betalen. Daarnaast zou een van hen, op dit moment hoogleraar aan de universiteit, in 2008 ruim 70.000 euro aan betalingen van een farmaciebedrijf hebben gekregen. De ander, die inmiddels gepensioneerd is, zou een bonus hebben gekregen van een half miljoen euro die hij had moeten afdragen aan pensioenfonds ABP, maar die bonus verzweeg hij.

Onderzoek

De journalisten baseren zich op contracten, interne documenten en e-mails die zij in handen hebben gekregen. Volgens hen wist het universiteitsbestuur al in 2008 van de fraude en zelfverrijking, maar hield het de twee de hand boven het hoofd.

De huidige top van de universiteit heeft een onderzoek ingesteld naar de kwestie. "We willen alles goed op een rijtje zetten; sommige zaken speelden meer dan tien jaar geleden", zegt een woordvoerder tegen de NOS. "Pas als dat is afgerond willen we inhoudelijk reageren. Dan weten we ook of er verdere maatregelen nodig zijn of niet."

Reacties

De hoogleraar wil tegen de journalisten niet reageren op de zaak en verwijst naar de universiteit. Hij wil alleen kwijt dat "alles destijds netjes is afgehandeld".

Ook de oud-medewerker van de universiteit zegt tegen De Limburger dat alles achter de rug is. "Het was misschien wel fraude, maar ik denk dat het netjes afgehandeld is. Ik heb niks te verbergen en ik geloof dat er geen onoorbare feiten gebeurd zijn."