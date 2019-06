Geen verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties

Minister Ollongren voelt niets voor een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. De Eerste Kamer had haar gevraagd te onderzoeken of zo'n verbod er moet komen. Ze heeft nu een rondgang gemaakt langs gemeenten en volgens haar vindt het overgrote deel het niet nodig. Ollongren sluit zich daarbij aan.

De meeste gemeenten vinden dat er nu al genoeg mogelijkheden zijn om "maatwerk" te leveren en in specifieke omstandigheden kleding te verbieden die het gezicht bedekken. Volgens hen is een verbod niet bij iedere demonstratie noodzakelijk. Soms is het zelfs onwenselijk, vinden ze.

Wel verbod op scholen en in het openbaar vervoer

De gemeenten verwijzen daarbij bijvoorbeeld naar betogingen waarbij mensen om legitieme redenen hun geluid willen laten horen zonder hun identiteit prijs te geven. Als voorbeelden noemen ze sekswerkers die demonstreren voor betere werkomstandigheden en buitenlandse activisten die bij ambassades protesteren tegen buitenlandse mogendheden met een repressief regime.

De vraag of er een algemeen verbod bij demonstraties moet komen, kwam vorig jaar in de Eerste Kamer aan de orde bij het debat over het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer. Zó'n verbod komt er wel en gaat in op 1 augustus.