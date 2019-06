Prinses Alexia viert veertiende verjaardag

Prinses Alexia viert vandaag haar veertiende verjaardag. Ze is de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, werd in 2005 geboren in Den Haag. Ze is net als haar zusjes niet veel in de publiciteit; de laatste keer dat we een glimp van de prinses zagen was afgelopen mei in Sevilla.

Ze zit op dit moment in de tweede klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Op de website van het Koninklijk Huis staat dat haar hobby's paardrijden, hockey, zingen en gitaarspelen zijn.

Hieronder is de foto te zien die is genomen door Spaanse media afgelopen mei in Sevilla. Alexia staat naast koningin Máxima.