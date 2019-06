Sociaaldemocraten aan de macht in Denemarken

In Denemarken hebben de sociaaldemocraten een regeerakkoord gesloten. Ze vormen een minderheidsregering, met steun van enkele linkse partijen. De nieuwe premier is Mette Frederiksen. Zij is de opvolger van de liberaal Lars Lokke Rasmussen.

Frederiksen is 41 en wordt de jongste Deens premier ooit. Haar sociaaldemocraten haalden begin deze maand met een aantal andere linkse partijen een meerderheid bij de parlementsverkiezingen.

Opvallend was dat de sociaaldemocraten veel steun wisten te krijgen voor hun plannen om een strenger integratiebeleid in te voeren. Zo moeten moslimvrouwen meer gaan leven naar Deense normen en moet er een maximum komen aan niet-westerse bewoners in achterstandswijken.

Ook in Finland en in Zweden vormden de sociaaldemocraten dit jaar een regering.