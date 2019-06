In Overdinkel, in de provincie Overijssel, is een jongen van 7 verdronken. Dat gebeurde in een vijver.

Even na 21.00 uur kregen de hulpdiensten een melding over een drenkeling. Het kind is uit het water gehaald en gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

Het is niet bekend waardoor de jongen in het water terechtkwam.