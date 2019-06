Kushner richt zich tot Palestijnen bij presentatie vredesplan

President Trumps adviseur en schoonzoon Jared Kushner heeft in Bahrein zijn vredesplan voor het Midden-Oosten gepresenteerd. Kern daarvan is een economisch steunpakket voor de Palestijnen, ter waarde van 50 miljard dollar. De Palestijnen zien er niets in zolang er geen vredesakkoord met Israël is gesloten en Israël niet uit de bezette gebieden is vertrokken. De Palestijnen hebben de uitnodiging voor de bijeenkomst daarom afgeslagen.

Kushner laat zich niet ontmoedigen. Overeenstemming over de economische toekomst is een voorwaarde om tot een oplossing voor de onoplosbaar lijkende politieke situatie te komen, zei hij. "Mijn boodschap aan de Palestijnen is dat president Trump en de VS jullie niet in de steek laten. Als het goed is leidt deze conferentie tot een eervolle, welvarende en kansrijke toekomst voor de Palestijnen."

Doel van het plan is om in de komende tien jaar op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza en ook elders in het Midden-Oosten miljoenen mensen aan werk te helpen en de levensstandaard te verhogen.