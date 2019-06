'Pitspoesmotie' PVV sneuvelt in Kamer ondanks steun van VVD

Pure feministische betutteling noemt Roy van Aalst van de PVV het wegsturen van de modellen -beter bekend als 'pitspoezen- die tientallen jaren bij Formule 1-wedstrijden langs het circuit stonden.

De internationale Formule 1-organisator FIA heeft de "grid girls" in de ban gedaan omdat de organisatie het fenomeen niet meer bij de huidige maatschappelijke normen en waarden vindt passen. "Vrouwen raken op die manier hun baan kwijt", meent het PVV-Kamerlid.

Het Kamerlid diende een voorstel in waarin de regering wordt opgedragen een brief te schrijven aan de FIA. Met als doel om de "pitspoes" wel in Zandvoort aanwezig te laten zijn als daar in 2020 een Formule 1-race wordt verreden.

In de motie staat dat de pitspoezen "net zo bij de Formule 1 horen als de auto's" en dat alleen een "enorme zeikerd" of "jaloerse social- justice warrior" een "mooie vrouw als een probleem ziet".

Het kabinet zal die brief niet schrijven en versturen, want een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het voorstel van de PVV niet.

Foutje?

Geen meerderheid dus, maar Forum voor Democratie, de VVD en Denk steunden het idee wel en stemden voor. Bij Denk zeggen ze dat het om een foutje ging. "Dat is niet goed gegaan", zegt een woordvoerder. "Ergens bij het stemmen over de 155 moties van vanmiddag ging het kennelijk mis".

Bij de liberalen blijkt er vanmorgen op de wekelijkse fractievergadering over vergaderd te zijn. Daar was het voorstemmen dus geen foutje.

Volgens VVD-Kamerlid Heerema is het "een goede zaak", zo zegt hij achteraf tegen de NOS, dat "dit soort meiden" evenementen als de Formule 1 "opleuken".

Een kwestie van geen onderscheid maken, vindt Heerema. "Vergelijk het met ronde-missen en cheerleaders". Al geeft hij toe: "de terminologie in de motie zou ik niet zelf gekozen hebben".

Er waren verder niet veel VVD-collega's van Heerema te vinden die de gang van zaken wilden toelichten of konden uitleggen waarom de partij voor de motie had gestemd. Er waren wel veel collega's van hem die het genant vonden en er verder niet op aangesproken wilden worden.