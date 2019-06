Tweede Kamer keurt minder snelle vrijlating gevangenen met grote meerderheid goed

De kans is groot dat gevangenen voortaan niet meer na het uitzitten van tweederde van hun straf kunnen vrijkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Dekker waarin dat wordt geregeld.

Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. Ook de Eerste Kamer moet er nog mee akkoord gaan; als die op dezelfde manier stemt als de Tweede, is er ook in de senaat een meerderheid.

De huidige regels, waarbij gevangenen na tweederde van hun straf min of meer automatisch onder voorwaarden op vrije voeten komen, tasten volgens Dekker het rechtsgevoel van mensen aan. Dat de wet zou veranderen, was al afgesproken in het regeerakkoord.

In het nieuwe systeem kunnen gevangenen pas in de laatste twee jaar van hun gevangenschap onder voorwaarden vrijkomen. Of dat in een concreet geval gebeurt, wordt individueel getoetst.

In de wet wordt ook geregeld dat gevangenen vanaf de eerste dag aan hun terugkeer in de maatschappij moeten werken. Het uitgangspunt van Dekker is dat goed gedrag gaat lonen. Wie zich goed gedraagt en meewerkt aan allerlei programma's voor resocialisatie, promoveert naar "plusprogramma's".