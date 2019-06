Tot tien jaar cel voor Utrechtse plofkrakers

Drie Utrechters zijn veroordeeld voor een reeks plofkraken en pogingen daartoe in Gelderland en Utrecht. De 32-jarige hoofdverdachte kreeg 10 jaar gevangenisstraf, de twee medeverdachten moeten respectievelijk 6 jaar en 30 maanden de cel in.

De hoofdverdachte probeerde tussen december 2017 en februari 2018 acht keer om geld uit geldautomaten te stelen door die op te blazen. Dat lukte maar één keer: op 7 januari in Didam. De daders maakten hierbij 83.000 euro buit. Veel hadden ze er niet aan, want het geld was met verf besmeurd. De biljetten werden later teruggevonden in een bus.

Noppenfolie

Volgens de rechtbank ging de groep elke keer op dezelfde manier te werk. De mannen droegen bivakmutsen, werkhandschoenen, donkere kleding en regenpakken om niet herkend te worden.

De plofkraken werden altijd midden in de nacht gepleegd. Na de kraak gingen de daders er op een scooter zonder kenteken vandoor. Ze vluchtten naar een huurbus, waar ze zich een paar uur in schuilhielden. De binnenkant van de bus hadden ze bekleed met noppenfolie, waardoor de politie ze van buiten af niet kon zien met warmtecamera's. 's Ochtends werden de daders opgehaald door een compagnon.

Brutaliteit

De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat zij grote schade hebben veroorzaakt met hun plofkraak en de pogingen om die te plegen. "De geraffineerdheid, maar ook de brutaliteit die bij het plegen van dit soort feiten komt kijken, rekent de rechtbank verdachten zeer aan."

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met het aantal kraken dat iedere verdachte heeft gepleegd. De hoofdverdachte is verantwoordelijk voor acht plofkraken en krijgt daarom de hoogste straf. De man die 6 jaar cel kreeg was betrokken bij vijf kraken, de derde verdachte bij twee.

"Gelet op de ernst en brutaliteit van de feiten vindt de rechtbank dat niet anders kan worden gereageerd dan met lange, onvoorwaardelijke, gevangenisstraffen", laat de rechtbank weten.

Een vierde verdachte, die vorig jaar is veroordeeld voor het plegen van andere plofkraken, is in deze zaak vrijgesproken.