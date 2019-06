Politie past nieuwe dienstwagen aan na klachten

De politie gaat het nieuwe dienstvoertuig al na een paar maanden aanpassen. Er zijn klachten van agenten over onder meer de ruimte voorin de auto, de wegligging en de verlichting.

De afgelopen maanden zijn er zo'n 400 van de nieuwe Mercedessen afgeleverd. De korpsleiding zegt dat de klachten serieus worden genomen en dat de auto's deze zomer worden aangepast. Dat gebeurt groepsgewijs.

De klachten gaan onder meer over een gebrek aan ruimte voorin de auto. Door de brede console in het midden kunnen de agenten hun dienstwapen niet goed opbergen. De fabrikant zal nu een kleinere console in de auto's bouwen.

Betere vering

Ook krijgen de voertuigen een betere vering. Veel politiemensen klaagden dat de onderkant van de auto de weg raakt als ze met hoge snelheid over een drempel gaan. Tot slot wordt de verlichting op het dak aangepast waardoor de omgeving beter verlicht kan worden.

Voorzitter Rob den Besten van de Centrale Ondernemingsraad was verrast door het grote aantal klachten. De auto was vooraf uitgebreid getest door agenten van verschillende eenheden. "Ze droegen hun complete uitrusting, maar de mankementen zijn hierbij niet aan het licht gekomen", zegt Den Besten.