250 migrantenkinderen weggehaald uit erbarmelijke opvanglocatie Texas

In de Amerikaanse staat Texas zijn zo'n 250 kinderen weggehaald uit een opvanglocatie van de grenspolitie waar ze onder erbarmelijke omstandigheden weken werden vastgehouden.

De locatie, in de buurt van grensplaats El Paso, was overvol. Advocaten die de plek vorige week bezochten, trokken aan de bel. De oudere kinderen moesten zorgen voor baby's en kleine kinderen. De advocaten maakten onder meer melding van een 4-jarige kind dat al dagen niet meer was gewassen, en van hongerige en ontroostbare kinderen.

Sommigen zaten er al drie weken vast, terwijl wettelijk is vastgelegd dat kinderen niet langer dan 72 uur in een tijdelijke opvanglocatie mogen verblijven. Veel kinderen waren alleen de grens met Mexico overgestoken, maar volgens de advocaten was een deel ook bij de grens gescheiden van hun ouders.

'Dringend hulp nodig'

In een e-mail aan persbureau AP geeft de grenspolitie toe dat de locatie niet geschikt is om jonge kinderen onder te brengen. "Onze tijdelijke opvanglocatie is niet ontworpen voor de opvang van kwetsbare groepen en we hebben dringend behoefte aan extra humanitaire hulp om deze crisis het hoofd te bieden."

Veronica Escobar, lid van het Huis van Afgevaardigden namens de Republikeinse Partij, levert op Twitter kritiek op het beleid van president Trump ten aanzien van migrantenkinderen. Ze eist dat de regering maatregelen neemt om "deze mensonterende toestanden" te beƫindigen.