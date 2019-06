KPN betreurt storing 'vitale dienst' en verhoogt bewaking 112

KPN heeft de bewaking op alle telefoonverkeer naar 112 verhoogd. Het telecombedrijf betreurt de grote storing van gisteren, waardoor het alarmnummer onbereikbaar was.

In een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft de KPN-top dat het noodnummer "een voor de Nederlandse samenleving vitale dienst is, die altijd bereikbaar moet zijn".

Het bedrijf gaat nu zelf onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het telecombedrijf meldt alvast dat het 112-platform zelf gewoon werkte. "Het was echter niet bereikbaar. Wij betreuren het incident zeer."

Volgens het telecombedrijf is het zo geregeld dat ook VodafoneZiggo en T-Mobile het verkeer naar 112 aanleveren via het KPN-netwerk. Omdat dit plat lag, bereikten ook de telefoontjes van deze providers de alarmcentrale niet.

Minister Grapperhaus heeft gisteren met de KPN-top gesproken. Hij heeft toen gezegd dat hij "een robuuste oplossing" verwacht.