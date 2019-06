Bijna 2 miljoen kijkers zien Maarten van der Weijden finishen

De finish van de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden werd gisteravond door bijna 2 miljoen mensen op televisie bekeken. Dat zijn meer kijkers dan vorig jaar. Toen keken er 1,4 miljoen mensen naar de huldiging van Van der Weijden nadat hij na 163 kilometer was gestrand.

In totaal volgden 4,2 miljoen mensen de afgelopen dagen de tocht van Maarten van der Weijden via de televisie. Ook de internetplatforms van de NOS werden goed bekeken. Het live-blog werd gisteren 2,6 miljoen keer bezocht en de livestream 4,5 miljoen keer.

Maarten van der Weijden voltooide gisteravond zijn Elfstedenzwemtocht. Hij finishte rond 19.30 uur na 195 kilometer op de Bonkevaart in Leeuwarden. Hij haalde met zijn zwemtocht ruim 3,9 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker.

De verwachting is dat Van der Weijden later vandaag zijn verhaal zal doen. In een korte reactie zei hij gisteren dat het vorig jaar een lijdensweg was geweest en dat hij dit jaar had genoten: