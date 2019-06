Opnieuw grote kassastoring bij Albert Heijn

De supermarkten van Albert Heijn hebben opnieuw te kampen met een grote kassastoring. Volgens een woordvoerder gaat het om een technische storing bij de reguliere kassa's.

De boodschappen kunnen alleen via de zelfscanner worden afgerekend. Ongeveer de helft van het aantal vestigingen van Albert Heijn heeft zelfscanners. Bij de andere vestigingen kan nu niet worden afgerekend.

Twee weken geleden had Albert Heijn ook al te maken met een landelijke pinstoring. De schade liep toen in de miljoenen. Albert Heijn zegt dat er geen verband is met de storing van twee weken geleden en met de storing bij KPN van gisteren.