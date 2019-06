Aardbeving blijkt spontane ontploffing WO2-bom

Een lichte aardbeving die zondagnacht werd geregistreerd in de buurt van het Duitse Limburg an der Lahn, tussen Keulen en Frankfurt, blijkt te zijn veroorzaakt door een bomexplosie. Een bom van 250 kilo uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte daar spontaan en sloeg een krater van tien meter in een graanveld.

De beving, met een kracht van 1,7, was tegen 04.00 uur. In de loop van de dag meldden zich steeds meer bewoners van het gebied die 's nachts een harde knal hadden gehoord. Ook werd de krater in het graanveld ontdekt. Opgetrommelde bomexperts konden aanvankelijk geen sporen van een bom vinden, maar kwamen maandag tot de conclusie dat er toch een oud explosief was ontploft.

De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door corrosie van het ontstekingsmechanisme. Zo'n spontane ontploffing komt volgens Duitse media gemiddeld één keer per jaar voor in Duitsland.