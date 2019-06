NS: mogelijk hinder in ochtendspits

De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen reizigers voor mogelijke hinder op het spoor vanochtend. Door meerdere storingen op maandagavond staat een deel van de treinen op andere plekken dan gepland. Daardoor kan de dienstregeling straks niet volgens plan worden opgestart.

Treinen zijn in de ochtend mogelijk korter of vallen uit. In sommige treinen kan het ook drukker zijn, zegt de NS. Reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek de reisplanner te checken.

Verstoring Utrecht

De NS kampte in de avondspits met meerdere problemen. Rond Utrecht Centraal reden veel minder treinen na een aanrijding met een persoon; in het station werd het daarna zo druk dat reizigers werd gevraagd om het station te mijden. De storing bij KPN bemoeilijkte bovendien een snelle oplossing.

Verder waren er meerdere treinen gestrand en reden er vanwege een sein- en wisselstoring urenlang geen treinen vanuit Amersfoort en Lelystad naar Zwolle. Spoorbeheerder ProRail zegt dat ook de hitte tot problemen leidde.