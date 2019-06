KPN-storing legt telefonie urenlang plat en leidt vooral tot veel verwarring

"Providers nemen berichten van elkaar over in het geval van een storing, dus dat zou niet moeten uitmaken", zegt Zannoni. "Maar omdat de aard van de storing nog onduidelijk is, is daar moeilijk iets over te zeggen."

Er is wel een verschil tussen alerts die landelijk worden verstuurd en regionaal. "In dat laatste geval moet de meldkamer aangeven waar het bericht naartoe moet worden verstuurd. Het blijkt dat dat in veel gevallen niet of pas veel later is gelukt."