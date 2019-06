Slachtoffers Malek F. aan het woord: 'Ik had zoveel pijn dat ik dood wilde'

De slachtoffers werden volledig overrompeld door F. "Ik zag een glimmend voorwerp en lag ineens op de grond", vertelt M. "Mijn nek voelde als een warmwaterbad. Alles werd zwart. Ik dacht: ik ga dood. Ik voelde daarna helse pijn. Iemand stelpte mijn bloedingen. Op de spoedeisende hulp had ik zoveel pijn dat ik dood wilde."

Bij M.S.K. werd de keel doorgesneden terwijl hij ontspannen in de zon zat. "Ik voelde geen huid, maar vlees. Warm vlees. En ik zag de mouw van mijn blouse rood kleuren. Ik zag zwart en flitsen. Ik dacht: zo voelt het om dood te gaan."

Enorme impact

Alle drie de slachtoffers beschreven in hun verklaring hoe groot de impact is geweest. M. krijgt hartkloppingen als hij de deur uit moet. "Ik heb paniekaanvallen en ben depressief. Ook mijn vrouw is onder behandeling. De impact voor ons was enorm en niet voorbij." Over F. zei hij dat hij "het hellevuur verdient".