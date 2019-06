Trump stelt sancties in tegen Iraanse leider Khamenei

De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe sancties in tegen Iran. Dat maakte hij bekend in het Witte Huis. Per decreet worden nu vooral financiƫle maatregelen getroffen tegen ayatollah Khamenei en mensen in zijn omgeving. Het zou om miljarden dollars gaan.

Volgens correspondent Marieke de Vries valt op dat de sancties persoonlijk worden "De politieke top van het land wordt nu geraakt, niet de bevolking."

Volgens het Witte Huis is gekozen voor deze maatregelen, omdat de leiders uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de Amerikaanse drone, vorige week. Iran zegt dat het onbemande toestel in Iraans luchtruim vloog. De VS zegt dat de drone in het internationaal luchtruim was, toen die werd geraakt.

Alsnog militaire acties?

Trump noemt de nieuwe maatregelen "een stevige, maar proportionele vergelding". Het betekent volgens de president niet dat toekomstig ingrijpen wordt uitgesloten.

Daarbij hebben de sancties nog een andere reden. "Iran mag nooit nucleaire wapens in handen krijgen." Aan een aantal sancties werd dan ook al langer gewerkt, volgens de Amerikaanse minister van Financiƫn Mnuchin.

"Doel van de sancties is zoveel mogelijk druk uitoefenen op de commandostructuur", aldus Mnuchin. "Deze maatregelen zijn niet symbolisch en zullen direct invloed hebben op de Iraanse economie."

Verborgen kapitaal

Volgens de minister houden de leiders veel geld verborgen. Marieke de Vries: "Blijkbaar hebben Amerikaanse inlichtingendiensten zicht op waar het geld zich bevindt. Bij welke banken deze leiders beleggingen of tegoeden hebben"

"We zijn een vredelievend land. We willen geen oorlog", zei President Trump. "Uiteindelijk willen we alle sancties opheffen en hopen we dat Iran een welvarend land wordt. Maar dan moeten ze ons wel bellen, zodat we kunnen onderhandelen over een nieuw atoomakkoord."