Blunder met verspreiden Telegraaf-tiplijn via NL-Alert

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in een NL-Alert geblunderd door de tiplijn van De Telegraaf te verspreiden. De krant roept mensen op om in noodsituaties het in het NL-Alert verspreide nummer (06-13650952) niet te appen of te bellen.

Het nummer werd verspreid als alternatief voor 112 toen dat alarmnummer door een storing onbereikbaar was geworden. Het is niet duidelijk hoe het mis heeft kunnen gaan.

Nadat de vergissing was ontdekt, werd rond 19.15 uur een correctie-NL-Alert verspreid met het goede nummer: 06-10000011.