Landelijke storing bij KPN: 112 niet bereikbaar

Veel politieregio's hebben vanwege de storing 'grip 2' ingesteld. Dat betekent dat er is opgeschaald tot een groot incident.

KPN kan nog niets zeggen over de oorzaak of hoelang het gaat duren voordat het is opgelost. De landelijke storing zorgt ervoor dat vanuit het hele land meldingen komen dat mensen niet kunnen bellen met hun mobiel of hun vaste telefoon.

Ook gemeenten en bedrijven melden dat ze niet bereikbaar zijn.