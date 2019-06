EU feliciteert Istanbul: Sterk signaal voor democratie

De Europese Unie heeft de inwoners van Istanbul gefeliciteerd met "het sterke signaal voor democratie" dat ze hebben afgegeven bij de burgemeestersverkiezingen van gisteren. De kandidaat van de oppositie, Ekrem Imamoglu, versloeg met een ruime marge van 800.000 stemmen de kandidaat van de regerende AK-partij, Binali Yildirim.

EU-commissaris Hahn voor Uitbreiding en Nabuurschap, prijst de Turkse autoriteiten voor het accepteren van het "indrukwekkende resultaat" van de tegenstander. De stembusgang was een herhaling van de verkiezingen van maart, die ook door Imamoglu werden gewonnen, zij het met een veel krappere voorsprong.

De AK-partij maakte toen bezwaar en bewoog de kiesraad ertoe de uitslag op procedurele gronden ongeldig te verklaren en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. President Erdogan, tevens AKP-leider, liet onlangs weten dat de uitslag van gisteren definitief zou zijn.

"In deze stad hebben jullie de democratie verankerd", zei Imamoglu in zijn overwinningsspeech. Zijn toehoorders maakten met hun handen het hart-symbool, refererend aan de boodschap van liefde en inclusiviteit waarmee Imamoglu campagne heeft gevoerd.

Gevoelige nederlaag

Het is een gevoelige nederlaag voor Erdogan, die sinds 2003 als premier en elf jaar later als president zijn conservatieve stempel op Turkije heeft gedrukt. Maar de economische teruggang en de val van de Turkse munt, de lira, hebben zijn populariteit aangetast. Zelfs in traditionele AK-gezinde wijken in Istanbul kreeg Imamoglu steun.

"Oppositievoeren werd de laatste jaren in Turkije steeds verder gecriminaliseerd door Erdogan", zegt correspondent Lucas Waagmeester in het NOS Radio 1 Journaal. "De oppositie breekt daar nu echt doorheen en neemt weer bezit van de politiek ruimte."

De burgerij van Istanbul heeft de boodschap van verbinding van Imamoglu omarmd, zegt hij. "Mensen zijn de polarisatie helemaal zat. Zelfs de achterban van de AKP is daar klaar mee. Dat zie je terug in de uitslag."

Volgens Waagmeester weerspiegelt de uitslag in Istanbul de stemming in het hele land. "Het land is de AKP op dit moment echt even zat." Hij verwacht dat Erdogan mensen in de partijtop gaat vervangen en mogelijk een matiger koers zal inzetten. "Maar eerlijk gezegd is het de laatste jaren alleen maar scherper, alleen maar vijandiger geworden. Ik vraag me af of hij in staat is de draai terug te maken."