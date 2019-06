Vernieuwde groene Waalkade bijna afgerond: 'Het gaat weer bruisen'

De grootschalige vernieuwing van de Waalkade in Nijmegen is zo goed als afgerond. De kade is in een aantal maanden tijd een stuk groener geworden.

"Ik verwacht echt dat de nieuwe Waalkade weer gaat bruisen", zegt architect Mathieu Schouten tegen Omroep Gelderland. "Kinderen kunnen hier heerlijk spelen terwijl ouders op het terras zitten."

Ruim 100 parkeerplaatsen zijn vervangen door gras en de kade heeft een verlaagd deel met trappen gekregen. Ook kan er geen doorgaand autoverkeer meer over de Waalkade rijden en zijn er nieuwe terrassen aan het water.

De kade is nog niet helemaal af. Hier en daar moet er nog een stukje worden bestraat en pas na de jaarlijkse Vierdaagsefeesten worden er bomen geplant.

Het filmpje hieronder geeft een indruk van de vernieuwde Waalkade.