Advies: al stemmen op je zestiende

Twijfels

Het kabinet is overigens niet van plan om de leeftijd te verlagen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei vorig jaar dat er in 2010 al uitgebreid onderzoek naar is gedaan en dat het "verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd waarschijnlijk noch in positieve noch in negatieve zin consequenties zal hebben".

De staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde ook om af te zien van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, omdat er geen "doorslaggevende argumenten voor of tegen" zijn. "Twijfels blijven", schreef Remkes eind december 2018 in een lijvig rapport.