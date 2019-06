Natuurorganisaties willen betere bescherming Doggersbank

Het Wereld Natuur Fonds dient samen met andere natuurorganisaties een klacht in bij de Europese Commissie tegen het toestaan van de zogenoemde zegenvisserij in de Doggersbank. Volgens het WNF moet het natuurgebied in de Noordzee beter worden beschermd.

Zegenvisserij is een techniek waarbij het visnet over de bodem van het water sleept. Nederlandse vissers gebruiken de techniek vaak om op schol te vissen. Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië hebben Brussel gevraagd om de zegenvisserij op de Doggersbank toe te staan.

Volgens het WNF is uit onderzoek gebleken dat de techniek schadelijk is voor de zeebodem. "Je kunt het vergelijken met een kwetsbaar natuurgebied op het land dat door Defensie als oefenterrein is gebruikt en waar jarenlang grote tanks overheen zijn gegaan. Dat gebied moet herstellen, maar er wordt een uitzondering gemaakt voor één soort tank. De winst voor dat gebied is dan per saldo nul", zegt Tom Grijsen, projectmanager Noordzee bij het WNF.

Tenietgedaan

Volgens Grijsen is er na tien jaar lang onderhandelen afgesproken dat een derde van de Doggersbank beschermd gaat worden tegen visserijtechnieken waarbij de bodem van de zee wordt aangetast. "Die afspraak wordt nu tenietgedaan omdat er een uitzondering wordt gemaakt voor één vorm van bodemsleepnetvisserij."

Een ander nadeel is de bijvangst, zeggen de organisaties. "Een net is nooit selectief, je vangt ook een heleboel ander zeeleven. Er bestaan ook geen netten waarvan de mazen zo groot zijn dat het de grootste dieren zoals haaien en roggen doorlaten. Die diersoorten zijn dan extra kwetsbaar", legt Grijsen uit.

Scherp houden

Met de klacht willen de natuurorganisaties de Europese Commissie scherp houden. Er zijn nog meer natuurgebieden waar maatregelen moeten worden genomen om de natuur te laten herstellen. "Als dit nu de trend wordt, schiet het niet op", vindt Grijsen.

De Doggersbank strekt zich uit tussen Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken. In gebied komen volgens de organisaties unieke koralen en schelpdieren voor. Ook leven er jan-van-genten, witsnuitdolfijnen, zeehonden en roggen.