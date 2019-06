TU onderzoekt veiligheid slimme babyfoons, lampen en wasmachines

De Technische Universiteit Delft gaat de beveiliging onderzoeken van huishoudelijke apparaten die online aangestuurd kunnen worden. Daarbij gaat het om de vraag hoe makkelijk hackers achter persoonsgegevens kunnen komen.

Huishoudens beschikken over steeds meer apparaten die op afstand bediend kunnen worden, het zogenoemde 'internet of things'. Door in te breken in de onlineverbinding met bijvoorbeeld wasmachines, babyfoons, deurbellen, speelgoed en de slimme thermostaat kunnen hackers priv├ęgegevens in handen krijgen.

Volgens staatssecretaris van Economische Zaken Keijzer lopen de eigenaren van slimme apparaten grote risico's als ze er niet veilig mee omgaan. "Dan ben je kwetsbaar of wordt je besmette apparaat ingezet om bij anderen aan gegevens of zelfs geld te komen."

Hackersnetwerken

"Er wordt te weinig nagedacht over de beveiliging van die apparaten", zegt tech-redacteur Joost Schellevis in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn fabrikanten die een beetje aanprutsen. Het is ook best moeilijk om dat te doen. Als je goed bent in het maken van beveiligingscamera's, wil dat niet zeggen dat je goed bent in computerbeveiliging."

Economische Zaken geeft de TU Delft subsidie om actief op zoek te gaan naar digitale lekken in de apparatuur. De onderzoekers wordt gevraagd botnets te achterhalen, netwerken van geïnfecteerde computers die bijvoorbeeld spam kunnen versturen om weer nieuwe hackpogingen te doen.

Als de onderzoekers daarbij op IP-adressen van eigenaars van gehackte apparaten stuiten, moeten ze die doorgeven aan een speciaal team van Economische Zaken. Dat team waarschuwt de internetaanbieders - die dan de gehackte consument kan achterhalen - en ook de fabrikant van het onveilige apparaat.

Wachtwoorden niet gewijzigd

Onderzoek in opdracht van Economische Zaken wijst uit dat een op de vijf consumenten die slimme apparaten gebruiken, niet weten hoe ze beveiligd moeten worden tegen hackers. Mensen weten dat over het algemeen wel van mobiele telefoons en computers, maar niet als het gaat om onder andere speelgoed, lampen of koelkasten. Zo worden wachtwoorden nog veel te onregelmatig gewijzigd.

Slimme deurbellen worden het minst vaak beveiligd, blijkt uit onderzoek onder consumenten, gevolgd door slimme koelkasten en wasmachines, thermostaten, pratende poppen en smartwatches.