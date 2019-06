Vrouw wordt wakker in geparkeerd en verlaten vliegtuig

Luchtvaartmaatschappij Air Canada doet onderzoek naar een opmerkelijke gebeurtenis op het vliegveld van Toronto eerder deze maand. Een vrouwelijke passagier werd daar wakker in een geparkeerd en verlaten vliegtuig, dat enkele uren daarvoor was geland na een vlucht vanuit Quebec.

Een vriendin plaatste een bericht op Facebook waarin de vrouw, Tiffani Adams, aan haar uitlegt wat er gebeurde. Volgens Adams werd ze op 9 juni rond middernacht alleen wakker in een koud en donker vliegtuig. Ze belde een vriendin, maar haar telefoon viel uit en kon niet worden opgeladen omdat de stroom was uitgeschakeld.

Op dat moment was ze naar eigen zeggen "volledig in paniek". Ze wist de communicatieapparatuur in het vliegtuig te vinden, maar ook die deed het niet. Met behulp van een zaklamp, die ze in de cockpit vond, kon ze de deur openen. Maar omdat de deur zich enkele meters boven de grond bevindt, kon ze er nog steeds niet uit. Uiteindelijk werd ze opgemerkt door een bagagemedewerker, die haar uit het vliegtuig bevrijdde.

Air Canada wil weten hoe het kon gebeuren dat bemanningsleden Adams over het hoofd hebben gezien. "We zijn deze zaak nog aan het onderzoeken dus we hebben geen aanvullende informatie, maar we hebben wel toenadering gezocht tot de klant en blijven met haar in contact." Adams zegt sinds het incident last te hebben van nachtmerries.