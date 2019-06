Man belt wanhopig de politie: 20.000 bijen op deur auto

In het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is een autodeur volledig bezet door een zwerm bijen. Onbekenden hadden een zoete substantie op een van de voordeuren gesmeerd, waardoor zo'n 20.000 bijen het portier en de handgreep bevolkten.

"Dat konden deze bijtjes natuurlijk wel waarderen", meldt de politie Rotterdam-Oost. De eigenaar was er minder blij mee en belde in wanhopige toestand de politie. Agenten lieten een imker komen om de zwerm bijen te vangen en uit te zetten naar een ander plekje.

Het is niet duidelijk of het gaat om een doelbewuste actie. Of de auto is beschadigd door de hongerige bijen, is eveneens onduidelijk.