Brandweermannen bevangen door hitte bij brand in fabriek Bolletje

In de fabriek van Bolletje in Almelo heeft een grote brand gewoed. Drie brandweermannen raakten bevangen door de hitte en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. De brand woedde in een dertig meter lange oven van de fabriek.

De brandweer probeerde uit alle macht te voorkomen dat een brand oversloeg naar het dak. Korpsen uit Vriezenveen en Borne werden opgeroepen om bijstand te verlenen, liet de Veiligheidsregio weten. Tegen 18.00 uur was de brand onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.