Hoe Facebooks munt voor de wereld zegen, maar ook potentieel gevaar kan zijn

Het was het gesprek van de week in de financiële wereld: de aankondiging van een digitale munt van Facebook. De libra moet volgend jaar worden geïntroduceerd, samen met een digitale portemonnee om libra's in te bewaren. Voor het opzetten van de crypto-valuta krijgt Facebook steun van een groot aantal partijen, waaronder creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa en muziekdienst Spotify.

Het betekent dat 'harde' munten als de euro en de dollar er een grote concurrent bij kunnen krijgen. Maar er zijn ook twijfels: over privacy, veiligheid en over de gevolgen voor de stabiliteit van het financiële stelsel. "We willen innovatie niet belemmeren, maar moeten natuurlijk wel de risico's blijven bewaken", zegt De Nederlandsche Bank.

Betalen op alle Facebook-apps

Eerst het idee: consumenten moeten ergens in de eerste helft van volgend jaar euro's, dollars of andere valuta kunnen omzetten naar libra's. Vervolgens kun je die gebruiken als betaalmiddel via de portemonnee van Facebook. Gebruikers van Facebook Messenger en WhatsApp moeten in de chat-apps betalingen kunnen doen met de libra. Ook is de kans groot dat Facebook-dochter Instagram de munt gaat accepteren als je kleding of andere dingen in de app wil kopen.

Daarmee kan het systeem in één klap voor heel veel mensen een gemakkelijk betaalmiddel worden. Een strategie die in China al goed werkt: de app WeChat is daar onderdeel geworden van het financiële systeem. Om de libra echt tot een succes te maken, moet de munt wel op grote schaal - bijvoorbeeld door webwinkels - worden geaccepteerd.