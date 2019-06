Nieuwe methode mensensmokkel: eerst vissersboot, dan houten bootje

Als het bootje overvol is, haalt de vissersboot de sleepkabel binnen en maakt rechtsomkeert. Het bootje met migranten dobbert in de richting van Lampedusa. Frontex houdt met het vliegtuig en een drone zowel de vissersboot met de mensenhandelaars als de boot met migranten urenlang in het vizier. Ook worden de Italiaanse en Maltese autoriteiten op de hoogte gesteld.

Italië stuurt politie en de kustwacht op de grotere boot af en de vermoedelijke mensenhandelaars worden gearresteerd. De migranten worden opgepikt.

Geen hulpschepen meer

Dit is een nieuwe tactiek van de mensenhandelaars, bevestigt ook correspondent Mustafa Marghadi vanuit Rome. Vroeger vertrokken de migranten vanuit Libië met een lichte rubberboot. Vaak werden ze korte tijd later op volle zee opgepikt door schepen van hulporganisaties. De Italiaanse minister Salvini typeerde dat als een "veerdienst van de smokkelaars".

Nu Italië en Malta geen hulpschepen meer laten aanmeren, hebben de organisaties hun patrouilles gestaakt.

Omdat de hele zeereis per rubberboot kansloos is, moeten er steviger bootjes worden gebruikt, zegt correspondent Marghadi op Twitter. Maar dat is duur.