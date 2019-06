'Grootste fontein van Nederland gevaarlijk door blauwalg'

De fontein in Bergen op Zoom vormt een gevaar voor de omgeving, waarschuwt algenexpert Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit bij Omroep Brabant. De nevel van de fontein kan gezondheidsklachten veroorzaken, doordat het water komt uit de Binnenschelde, waar blauwalg zit.

De gemeente Bergen op Zoom zegt dat geen toxische blauwalgen in het fonteinwater zijn gevonden. "Zolang dat niet het geval is, kan de fontein dus gewoon aan blijven staan", aldus een woordvoerder.

De 35 meter hoge fontein in Bergen op Zoom is sinds de installatie in 2010 de grootste van Nederland. Maar nu moet hij worden uitgeschakeld, vindt Lurling. "Er geldt niet voor niets al een zwemverbod omdat het water irritatie kan veroorzaken. De gevolgen bij inademing zijn vele malen ernstiger."

Giftige stoffen vier kilometer landinwaarts

Volgens de aquatisch ecoloog kunnen de kleine druppels uit de nevel zich over grote afstand verspreiden. "We weten uit onderzoek naar giftige algen in Florida dat gifstoffen zo'n vier kilometer landinwaarts zijn gemeten." De fontein in de Binnenschelde staat op tweehonderd meter van de oever.

Uit een monster van de Binnenschelde dat Omroep Brabant liet onderzoeken, blijkt dat er bijna vijftig microgram per liter chlorofyl-A (blauwalg) in het water zit. "Dat is een aanzienlijke hoeveelheid", benadrukt Lurling.

"De fontein ziet er misschien mooi uit, maar het risico op mogelijk nadelige gevolgen voor mensen die in buurt van deze spray komen of zelfs wonen, zou ik niet op me willen nemen."

Mengen van diep en ondiep water

De fontein brengt het water van de Binnenschelde in beweging, maar dat is geen oplossing. "Het zal misschien de drijflaag (algen aan de oppervlakte) reduceren, maar netto genereer je meer biomassa (voedingstoffen voor algen)", zegt Lurling. "Het mengen van diep en ondiep water is geen goed idee om blauwalg te voorkomen. Er zijn veel claims rond de bestrijding van algen en veel is klinkklare onzin."

Blauwalg, meestal zichtbaar als een troebele soep in het zwemwater, kan irritatie en huidklachten veroorzaken. Op dit moment is blauwalg geconstateerd in plassen in het westen van het land, in het noorden van Brabant, het oosten van Gelderland en in Drenthe. Voor die plassen geldt een zwemverbod,