Jagger energiek terug op het podium na hartoperatie

Mick Jagger heeft voor het eerst sinds zijn hartoperatie weer opgetreden met The Rolling Stones. Bij een concert in Chicago maakte hij een energieke en gezonde indruk, melden aanwezigen.

De 75-jarige Jagger kwam op in zijn kenmerkende skinny jeans en beende daadkrachtig over het podium. Het concert opende met Street Fighting Man, gevolgd door Let's Spend the Night Together.

Over zijn recentelijke gezondheidsklachten zei Jagger voor zover bekend niks. Bij het uitverkochte concert waren ruim 60.000 aanwezigen.

Hartoperatie

De Stones moesten twee maanden geleden het Amerikaanse deel van hun No Filter tour uitstellen omdat de zanger een hartoperatie moest ondergaan. Begin april werd er een hartklep vervangen.

Dat Jagger goed uit de operatie was gekomen bleek al uit een energiek filmpje dat band deelde, waarin de vitale Jagger oefende voor de tour. "Hij is er makkelijk doorheen gekomen", liet gitarist Keith Richards toen weten. "Hij is goed in vorm, hij rockt. Hij lijkt geen enkel probleem te hebben."