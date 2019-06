Coalitie Arnhem gevallen, GroenLinks en PvdA zeggen steun op

De coalitie in de gemeente Arnhem is gevallen. De partijen kunnen elkaar niet vinden in oplossingen voor het financiƫle tekort, met name veroorzaakt door hoge zorguitgaven. De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en PvdA hebben de samenwerking met de VVD en D66 opgezegd en gaan met andere partijen in gesprek.

Sinds vorig jaar het coalitieakkoord werd gesloten zijn in Arnhem de uitgaven in vooral de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning fors toegenomen. In totaal gaat het om een tekort van zo'n 18 miljoen. Om dat op te lossen moeten volgens GroenLinks en de PvdA de knellende financiƫle afspraken die vorig jaar zijn gemaakt worden aangepast.

Ultiem compromis

Om het miljoenentekort op te lossen kwam het college van B en W vorige maand met een voorstel. Hierin werd voor 12 miljoen euro aan maatregelen opgenomen. Dit voorstel ging D66 en VVD te ver terwijl het voor GroenLinks en PvdA een "ultiem compromis" was.

"VVD en D66 wilden tegen het collegevoorstel stemmen", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders tegen Omroep Gelderland. "We moeten snel tot een besluit komen. Daarom kiezen wij er nu voor om met andere partijen in gesprek te gaan."

D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg is verrast door het opzeggen van de steun. "Ik weet het ook pas net. We waren in gesprek. Het debat moet nog gevoerd worden." VVD-fractievoorzitter Leendert Combee vindt het jammer dat de partijen de stekker eruit trekken. Volgens hem was er een constructief tegenvoorstel gedaan. "Kennelijk willen ze het debat hierover in de raad niet afwachten", zegt Combee.

Naast inhoudelijke verschillen zeggen GroenLinks en PvdA een gebrek aan constructieve samenwerking bij de coalitiepartners te ervaren.