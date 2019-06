Zo bereidt Nederland zich voor op tropische warmte

LTO Glaskracht adviseert de 120.000 mensen die in de land-en tuinbouw werken nog niet om net als vorig jaar een tropenrooster te hanteren. Daarvoor is de hitteperiode te kort, laat een woordvoerder weten. "Wel delen we nog een keer het hitteplan met onze leden", zegt ze.

Ze sluit niet uit dat bedrijven op eigen initiatief een tropenrooster instellen, waarbij personeel vroeger begint en eerder stopt. Bij de hittegolf van vorig jaar werden de kassen ook besproeid met slootwater.

Scholen

Verschillende scholen in het hele land stellen tropenroosters in. Zo start het Twents College in Oldenzaal volgende week om 08.00 uur en zijn leerlingen uiterlijk 13.45 uur vrij. Ook de mondelinge toetsten zijn een half uur vervroegd. Voor het Baarnsch Lyceum in het Gooi is het voor het eerst in vijftien jaar dat de lessen vanwege het weer worden ingekort.

Veel scholen zitten in oude panden, waar het flink heet kan worden. Zo zegt de rector van een middelbare school in Zwijndrecht tegen het AD: "Bij ons in het gebouw is het niet te doen om bij zulke temperaturen de hele dag les te geven. Het pand staat er al veertig jaar, dus onze airconditioning en zonwering kunnen de warmte niet aan."