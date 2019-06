Utrecht stopt met gratis wifi in de binnenstad

Gratis wifi in de binnenstad van Utrecht verdwijnt per 1 juli. De proef, die vier jaar duurde, is afgelopen en krijgt geen vervolg, zegt wethouder Verschuure (D66) tegen RTV Utrecht.



De stad was de eerste met een publiek wifi-netwerk dat was bedoeld als extra service voor bezoekers aan het centrum. Door de opkomst van goedkope en snelle databundels maken steeds minder mensen gebruik van de Utrechtse wifi.



De gemeente heeft nog wel geprobeerd om een nieuwe partij te vinden die het netwerk in stand wilde houden, maar dat is niet gelukt. Geen enkele marktpartij wilde de kosten dragen.



Toch verdwijnt gratis wifi niet volledig uit de binnenstad. In bijvoorbeeld het stadskantoor, het stadhuis, bibliotheken en wijkbureaus blijft het draadloze netwerk wel te gebruiken.