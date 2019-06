Bakkersgist en nano-medicijnen: belangrijkste wetenschapspremies bekendgemaakt

In Amsterdam zijn de winnaars van de belangrijkste Nederlandse onderscheidingen in de wetenschap bekendgemaakt. Zes onderzoekers krijgen een Spinoza- of Stevinpremie van 2,5 miljoen euro, die ze moeten besteden aan wetenschappelijk onderzoek.

Vier wetenschappers kregen een Spinozapremie: Bas van Bavel, Yvette van Kooyk, Ronald Hanson en Amina Helmi. De Stevinpremie ging naar Andrea Evers en Jack Pronk.