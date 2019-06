Vice-premier: we moeten allemaal opkomen voor gehandicapten

Rick Brink uit Hardenberg, die maandag op tv werd verkozen tot eerste 'minister van Gehandicaptenzaken', is vanmorgen ontvangen door het kabinet bij de wekelijkse ministerraad. Minister De Jonge van Zorg zei dat hij de drempels voor gehandicapten wil slechten. "Daarom trekken Rick en ik samen op."

"Mensen met een beperking moeten onbeperkt mee kunnen doen. Eigenlijk moeten wij als hele ministersploeg minister van Gehandicaptenzaken zijn", zei De Jonge, die als vice-premier de ministerraad voorzit.

Brink, die in een rolstoel zit, vindt het belangrijk dat de belangen van de 2 miljoen mensen met een beperking beter worden vertegenwoordigd. "Dat ga ik doen. Ik wil veel doen voor kinderen met een beperking, en eenzaamheid onder mensen met een beperking bestrijden."

Brink is geen onbekende in de politiek, hij is raadslid voor het CDA in Hardenberg. Hij wil "als een waakhond" opkomen voor de belangen van deze groep, ook bij het kabinet. "We kunnen nog veel doen. We hebben de stemhokjes al 100 procent toegankelijk gemaakt, maar de toegang tot perrons bijvoorbeeld kan nog beter", zegt minister De Jonge.