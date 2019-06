Zo moet het Maarten van der Weijden deze keer wél lukken

Vorig jaar werd met de tocht 5 miljoen euro opgehaald. "Dat was natuurlijk waanzinnig", blikt de zwemmer terug. "En natuurlijk droom ik dat dit jaar een soortgelijk bedrag ingezameld kan worden." Maar Van der Weijden is met alles blij, zegt hij. "Als het heel veel minder is dan vorig jaar, bijvoorbeeld een half miljoen euro, dan is dat nog steeds enorm veel geld. Het is het dan nog steeds meer dan waard."

Minister Bruins vindt het "superstoer" dat Van der Weijden vanmiddag weer begint aan een Elfstedenzwemtocht. "Ik denk dat heel veel mensen in gedachten bij Maarten zijn. Ik ook, en ik vind het superknap."

De start is vanmiddag om 17.30 uur in Leeuwarden. Die is live te zien en te volgen bij de NOS. En Van der Weijden is er klaar voor. "We gaan er gewoon aan beginnen en dan zien we het wel. Mijn stinkende best is het enige dat ik kan doen."

De finish is, als alles goed gaat, maandagavond in Leeuwarden.